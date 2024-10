Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz im Erzgebirge

Grünhain-Beierfeld - Feueralarm am Samstagabend im Erzgebirge! In Grünhain-Beierfeld drang dichter Rauch aus einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte einen Bewohner glücklicherweise rechtzeitig aus dem verqualmten Gebäude retten. Er kam in ein Krankenhaus.