Anwohner gewarnt! Feuer in Industriebetrieb, Bahnstrecke gesperrt

Sprendlingen - In Sprendlingen in Rheinhessen bekämpfen etwa 200 Einsatzkräfte einen Brand in einem Kunststoff verarbeitenden Betrieb.

Mehrere Gebäude stehen komplett in Flammen. © Christian Schulz/Kamerateam Hosser/dpa

Mehrere angrenzende Wohnhäuser wurden geräumt, sechs Bewohnerinnen und Bewohner werden von Einsatzkräften betreut, wie der Landkreis Mainz-Bingen mitteilte.

Die Bahnstrecke bei Sprendlingen wurde sicherheitshalber gesperrt, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Auf dem Betriebsgelände stehen mehrere Gebäude komplett in Flammen. Feuerwehr, Hilfsdienste, THW und Polizei sind im Einsatz.

Wegen der Hitzeperiode sei die Löschwasserversorgung anspruchsvoll, hieß es.

Die Bevölkerung im Bereich Sprendlingen, Badenheim, Pfaffen-Schwabenheim, Biebelsheim, Planig, Bosenheim und Hackenheim wurde per Warnapps vor Sichtbehinderungen und Geruchsbelästigung gewarnt.