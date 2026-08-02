Anwohner gewarnt! Feuer in Industriebetrieb, Bahnstrecke gesperrt

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200 Einsatzkräfte bekämpfen einen Brand bei Sprendlingen in einem Kunststoff verarbeitenden Betrieb. Deswegen wurde eine Bahnstrecke gesperrt.

Von Sophia-Caroline Kosel

Sprendlingen - In Sprendlingen in Rheinhessen bekämpfen etwa 200 Einsatzkräfte einen Brand in einem Kunststoff verarbeitenden Betrieb.

Mehrere Gebäude stehen komplett in Flammen.
Mehrere Gebäude stehen komplett in Flammen.  © Christian Schulz/Kamerateam Hosser/dpa

Mehrere angrenzende Wohnhäuser wurden geräumt, sechs Bewohnerinnen und Bewohner werden von Einsatzkräften betreut, wie der Landkreis Mainz-Bingen mitteilte.

Die Bahnstrecke bei Sprendlingen wurde sicherheitshalber gesperrt, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Auf dem Betriebsgelände stehen mehrere Gebäude komplett in Flammen. Feuerwehr, Hilfsdienste, THW und Polizei sind im Einsatz.

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Wegen der Hitzeperiode sei die Löschwasserversorgung anspruchsvoll, hieß es. 

Die Bevölkerung im Bereich Sprendlingen, Badenheim, Pfaffen-Schwabenheim, Biebelsheim, Planig, Bosenheim und Hackenheim wurde per Warnapps vor Sichtbehinderungen und Geruchsbelästigung gewarnt.

Die Bewohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten, Klima- und Lüftungsanlagen ausschalten und das Einsatzgebiet meiden.

Titelfoto: Christian Schulz/Kamerateam Hosser/dpa

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