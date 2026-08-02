Mehrfamilienhaus brennt in der Nacht: Zehn Menschen verletzt
Göttingen - In der Nacht auf Sonntag mussten die Einsatzkräfte zu einem verheerenden Brand ausrücken. Im Norden Göttingens hatte ein Apartment Feuer gefangen.
Als die Polizisten gegen 1.25 Uhr an dem Mehrfamilienhaus in der Hannoverschen Straße eintrafen, schlug ihnen aus dem Treppenhaus bereits dichter Rauch entgegen.
Die Beamten begannen bereits mit den Löscharbeiten, bevor wenig später die Kameraden der Feuerwehr übernehmen und die Flammen schließlich löschen konnten.
Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in der Küche eines 28-jährigen Mieters ausgebrochen, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit.
Insgesamt zehn Menschen, darunter auch der Mieter und vier Polizeibeamte, wurden durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt.
Der 28-Jährige sowie ein Beamter mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro.
Die Brandwohnung wurde von der Polizei abgesperrt und ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die anderen Mieter konnten wieder in ihre Apartments zurückkehren.
Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
Titelfoto: 123RF/tsuguliev