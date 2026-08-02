Feuer auf Balkon: Wohnung nicht mehr bewohnbar

Heidelberg - Nach einem Brand in Heidelberg in ist die betroffene Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Das Feuer entstand wohl im Bereich eines Balkons und breitete sich auf die Wohnung sowie weitere Balkone und Teile der Fassade aus.

Sechs Wohnungen des Mehrfamilienhauses mussten geräumt werden. © Marco Priebe/PR-Video/dpa

Die Feuerwehr war am Nachmittag zu dem Zimmerbrand im Bereich der Emmertsgrundpassage alarmiert worden. Bereits auf der Anfahrt stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung fest. Sie bekämpften die Flammen sowohl von außen als auch mit Trupps unter Atemschutz im Gebäude.

Mindestens sechs Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden vorsorglich geräumt, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Wie viele Bewohner betroffen sind, sei noch unklar. Für sie wird bei Bedarf eine alternative Unterbringung organisiert, hieß es. Fest steht schon: Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist vorerst nicht mehr nutzbar.

Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Nachlöscharbeiten und Kontrollen der Fassade dauern an.