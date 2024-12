Asylunterkunft in Winnenden brennt erneut: Bewohner festgenommen!

Winnenden - Nach einem erneuten Brand in einer Asylunterkunft in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat die Polizei einen 27 Jahre alten Bewohner festgenommen.

Die Asylunterkunft in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) wurde wiederholt zum Schauplatz von Bränden. Die Polizei hat nun einen jungen Mann im Visier. © Schulz/SDMG/dpa

Der 27-jährige ukrainische Staatsbürger stehe im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben, teilte die Polizei am heutigen Montag mit.

Er soll auch für weitere Brände in der Unterkunft verantwortlich sein. Das Feuer war am Samstag gegen 23.25 Uhr ausgebrochen. Die beiden anderen Brände waren am 17. und 15. Dezember.

Der Verdächtige wurde den Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.

Anschließend wurde er laut Polizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Warum der Mann die Brände gelegt habe, sei "noch unklar", sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauerten an.