Audi brennt an Heiligabend: Drei Fahrzeuge beschädigt!

Halberstadt - In der Nacht auf Heiligabend brannte im Landkreis Harz ein Kleinwagen - und reiht sich damit in eine Brandserie ein.

Die Brandursache ist bislang unklar und wird ermittelt. Sachdienliche Hinweise zur Tat erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293 .

Durch die Hitze wurden ein Suzuki und ein Mercedes, die links und rechts neben dem Kleinwagen parkten, in Mitleidenschaft gezogen, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Gegen 1.50 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Audi, der in der Halberstädter Bergstraße ( Sachsen-Anhalt ) parkte, lichterloh brannte.

Der brennende Audi an Heiligabend reiht sich damit in eine Brandserie ein, die seit Monaten im Landkreis Harz tobt. Zuletzt brannten Autos in Quedlinburg, Wernigerode und Halberstadt. Die Polizei geht stark von Brandstiftung aus.