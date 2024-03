13.03.2024 15:17 Aufregung im Schwarzwald: Aus Häufchen Asche wurde Großbrand

Asche in einem Abfallbehälter hat am Samstag den Großbrand in einer Jugendhilfeeinrichtung in Sankt Märgen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) verursacht.

Von Simon Schwenk

Sankt Märgen - Asche in einem Abfallbehälter hat laut Polizeiangaben am vergangenen Samstag den Großbrand in einer Jugendhilfeeinrichtung in Sankt Märgen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) verursacht. Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften war die Feuerwehr an den Brandort nach Sankt Märgen im Schwarzwald geeilt. © Matthias Reinbold/DRK-Kreisverband Freiburg/dpa Eine dort lebende Person habe das mit Holz geheizte Haus demzufolge von Asche befreien wollen, wie die Polizei am heutigen Mittwoch zum Unglückshergang mitteilte. Im Zuge dessen hat ein Abfallcontainer Feuer gefangen, das in Windeseile auf das Gebäude übergegriffen hat. Zu genaueren Ermittlungen sei ein Brandsachverständigen eingeschaltet worden. Die Ermittlungen hinsichtlich der fahrlässigen Brandstiftung dauern an. Feuerwehreinsätze Erzgebirge: Einbrecher raucht Joint und löst Wohnungsbrand aus! Der Großbrand in der Einrichtung an der Schwarzwaldhochstraße B500 war nach Angaben des Betreibers Timeout-Stiftung mit einem Schaden von mehreren hunderttausend Euro verbunden. Rund 30 Menschen, glücklicherweise allesamt unversehrt, seien aus dem Gebäude geholt worden. Unter den Jugendlichen, die bisher in dem Haus im Schwarzwald lebten, befanden sich auch minderjährige Flüchtlinge.

