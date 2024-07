Auto-Brandserie im Harz geht weiter: Polizei zieht Konsequenz!

Halberstadt - Seit einigen Wochen treibt eine Brandstifter-Bande ihr Unwesen im Landkreis Harz. Auch am heutigen Dienstag wurde wieder ein Auto angezündet. Die Polizei kündigte nun weitere Maßnahmen an.

In Halberstadt wurde in der Nacht erneut ein Auto angezündet. © Polizeirevier Harz

Gegen 0.30 Uhr bemerkten Anwohner in der Westerhäuser Straße in Halberstadt (Sachsen-Anhalt), wie ein Ford auf einem Parkplatz brannte.

Die Feuerwehr konnte den Brand vor Ort schnell löschen, bevor die Flammen auf die angrenzende Garage übergreifen konnten, teilte das Polizeirevier Harz mit. Verletzt wurde niemand.

Der Ford wurde stark beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei ermittelt aber unter anderem wegen Brandstiftung.

Das liegt auch nahe. Seit Wochen brennen ständig Kleinwagen im Harz, sowohl in Quedlinburg als auch in Halberstadt. Die Polizei ermittelt gegen die Feuerteufel und kündigte außerdem an, jetzt aufgrund der ständigen Vorfälle die Polizeipräsenz im Landkreis Harz zu erhöhen.