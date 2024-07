Dreiste Feuerteufel setzen Auto in Brand - Wer kann der Polizei helfen?

Quedlinburg - Am frühen Donnerstagmorgen wurden im Landkreis Harz mehrere Mülltonnen und ein Auto angezündet. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

In Quedlinburg wurde erneut ein Auto angezündet. © Polizeirevier Harz

Gegen 4.45 Uhr bemerkten Anwohner, wie ein in der Straße An der Bode in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) abgestellter Kleinwagen brannte.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, hatten Brandstifter zunächst einige Mülltonnen angezündet. Die Flammen waren dann auf den Hyundai übergeschlagen.

Die Feuerwehr Quedlinburg war vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Sowohl die Mülltonnen als auch das Auto wurden vollständig zerstört. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Erst vor etwa einer Woche wurde ein Nissan in derselben Straße in Brand gesteckt. Zu dem Zeitpunkt hatten Augenzeugen sogar verdächtige Personen vor dem Haus sehen können.