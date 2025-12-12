Auto gerät an Tankstelle in Vollbrand: 150.000 Euro Schaden!

An einer Tankstelle in Mannheim gerät ein Auto in Vollbrand.

Von Lena Brandner

Mannheim - An einer Tankstelle in Mannheim ist ein Auto in Vollbrand geraten.

In Mannheim fackelte ein Auto an einer Tankstelle komplett ab.
In Mannheim fackelte ein Auto an einer Tankstelle komplett ab.  © René Priebe / PR-Video

Die Flammen griffen Polizeiangaben zufolge auch auf die Zapfsäule über, neben der der Wagen am Morgen stand.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 100.000 bis 150.000 Euro.

Das Fahrzeug war aus bisher noch unklaren Gründen plötzlich in Vollbrand geraten.
Das Fahrzeug war aus bisher noch unklaren Gründen plötzlich in Vollbrand geraten.  © René Priebe / PR-Video

Weshalb das Auto in Brand geraten war, war zunächst unklar.

Die Straße, die an der Tankstelle vorbeiführt, wurde vorübergehend voll gesperrt.

Titelfoto: René Priebe / PR-Video

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: