Auto gerät an Tankstelle in Vollbrand: 150.000 Euro Schaden!

Mannheim - An einer Tankstelle in Mannheim ist ein Auto in Vollbrand geraten.

In Mannheim fackelte ein Auto an einer Tankstelle komplett ab. © René Priebe / PR-Video

Die Flammen griffen Polizeiangaben zufolge auch auf die Zapfsäule über, neben der der Wagen am Morgen stand.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 100.000 bis 150.000 Euro.