Vollbeladener Lkw lichterloh in Flammen: Feuerwehr kämpft stundenlang

Bad Honnef - In einem Industriegebiet in Bad Honnef hat am Donnerstagmorgen ein vollbeladener Lkw Feuer gefangen. Die Feuerwehr war daraufhin stundenlang im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Der Lkw brannte komplett aus - verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. © Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

Laut Feuerwehr seien die Einsatzkräfte um 5.09 Uhr über das Feuer informiert worden und kurz darauf in das betroffene Gewerbegebiet aufgebrochen.

Vor Ort bestätigte sich das Lagebild: Das unter anderem mit Wasch- und Reinigungsmittel beladene Fahrzeug stand lichterloh in Flammen - Hintergründe zur Ursache sind aktuell unklar.

Der Fahrer des Lkw konnte sich kurz vor Eintreffen der Feuerwehrleute selbstständig ins Freie retten, er wurde nicht verletzt.