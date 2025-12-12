Feuer bricht mitten in der Nacht aus: Mehrere Verletzte, darunter auch Kinder

Wuppertal - Bei einem Wohnungsbrand in Wuppertal haben fünf Menschen - unter ihnen zwei jüngere Kinder - leichte Verletzungen erlitten.

Die Einsatzkräfte waren nach der Alarmierung rasch vor Ort und kümmerten sich um die Verletzten, darunter auch zwei Kinder. © Florian Schmidt

Ausgebrochen sei das Feuer in der Nacht gegen 1.30 Uhr in einer Küche im ersten Stock des Mehrfamilienhauses an der Goethestraße, berichtete ein Sprecher der Wuppertaler Polizei am frühen Morgen.

Die Feuerwehr rückte in Windeseile an und habe den Brand schnell löschen können.

Eine Mutter mit ihren vier und fünf Jahre alten Kindern sowie zwei weitere Menschen aus dem Haus seien wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt worden.

Die Brandwohnung und eine benachbarte Wohnung seien nicht mehr bewohnbar. Die anderen Bewohnerinnen und Bewohner hätten nach Ende der Löscharbeiten ins Haus zurückkehren können.