Feuer bricht mitten in der Nacht aus: Mehrere Verletzte, darunter auch Kinder
Von Christine Bähr
Wuppertal - Bei einem Wohnungsbrand in Wuppertal haben fünf Menschen - unter ihnen zwei jüngere Kinder - leichte Verletzungen erlitten.
Ausgebrochen sei das Feuer in der Nacht gegen 1.30 Uhr in einer Küche im ersten Stock des Mehrfamilienhauses an der Goethestraße, berichtete ein Sprecher der Wuppertaler Polizei am frühen Morgen.
Die Feuerwehr rückte in Windeseile an und habe den Brand schnell löschen können.
Eine Mutter mit ihren vier und fünf Jahre alten Kindern sowie zwei weitere Menschen aus dem Haus seien wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt worden.
Die Brandwohnung und eine benachbarte Wohnung seien nicht mehr bewohnbar. Die anderen Bewohnerinnen und Bewohner hätten nach Ende der Löscharbeiten ins Haus zurückkehren können.
Ursache des Brandes war nach Angaben des Polizeisprechers vermutlich ein technischer Defekt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.
