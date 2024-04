Balkon-Brand bei Mehrfamilienhaus: Wohnung unbewohnbar, mehrere Zehntausend Euro Schaden!

Worbis - Zu einem Balkon-Brand ist es in Worbis (Landkreis Eichsfeld) gekommen. Der Schaden wurde auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Die Brandursache ist bislang unklar. © Feuerwehr/Silvio Dietzel

Wie aus einem Gespräch von TAG24 mit der Polizei am Mittwoch hervorging, war es am Dienstag gegen 17 Uhr zu dem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Solidarität gekommen. Warum - das ist bislang unklar.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Schaden wurde auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Vom Brand betroffen waren unter anderem auch ein zweiter Balkon sowie die Hausfassade.