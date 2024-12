Balkon-Brand: Kind warf scheinbar Böller vom Nachbarhaus

Gera - Balkon-Brand in Gera! Ein Kind hatte scheinbar einen Böller in die Luft geworfen.

Die Feuerwehr leitete laut Polizei schnell ihre Maßnahmen ein. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, seien Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Mittwoch - kurz nach 14 Uhr - in die Hilde-Coppi-Straße ausgerückt. Zuvor war ein möglicher Balkonbrand gemeldet worden, wie aus den Angaben hervorging.

Der stark qualmende Balkon eines Mehrfamilienhauses sei schnell ausfindig gemacht und Maßnahmen seitens der Feuerwehr rasch eingeleitet worden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Und wie kam es zu dem Brand? Wie die Uniformierten weiter mitteilten, habe sich herausgestellt, dass scheinbar ein Kind vom Nachbarhaus Silvesterböller in die Luft geworfen habe, die jedoch vermutlich durch den Wind auf dem betreffenden Balkon gelandet seien und hier befindliche Wäsche entzündet hätten.