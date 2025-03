25.03.2025 10:14 Bambi gerettet! Feuerwehr befreit junges Reh aus misslicher Lage

In Rathenow (Landkreis Havelland) hat sich am Montag ein Reh in eine ganz schön missliche Lage manövriert. Zum Glück waren die Retter bald zur Stelle.

Von Christoph Carsten

Rathenow - In Rathenow (Landkreis Havelland) hat sich am Montagnachmittag ein Reh in eine ganz schön missliche Lage manövriert. Zum Glück waren die Retter bald zur Stelle. Bei ihrem neuesten Einsatz musste sich die Freiwillige Feuerwehr Rathenow einmal nicht um einen Brand kümmern. © Thomas Peise Wie die Freiwillige Feuerwehr Rathenow mitteilte, hatte sich das Jungtier gegen 14.15 Uhr an der Straße am Weidenhof im Ortsteil Albertsheim in einem Weidezaun verfangen. Da das Reh weder vor- noch zurückkonnte, verständigten Anwohner die Feuerwehr. Nach 45 Minuten konnten die Einsatzkräfte das Tier schließlich befreien. Die Feuerwehrleute trugen das Reh ein Stück weit vom Zaun weg und entließen es in die Freiheit. Die Feuerwehrleute trugen das Reh ein Stück vom gefährlichen Zaun weg. © Thomas Peise Bald durfte das Jungtier wieder die Luft der Freiheit schnuppern. © Thomas Peise Zunächst noch wackelig auf den Beinen und etwas verwirrt, was da gerade mit ihm geschehen war, konnte das Tier bald wieder in bester Gesundheit seiner Wege gehen.

