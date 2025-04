25.04.2025 10:48 1.013 Beißende Substanz stellt Feuerwehr vor Rätsel: Vater sitzt mit Kindern in Dachgeschoss fest

Die Feuerwehr Essen ist am Donnerstag zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt, in dem eine rätselhafte, reizende Substanz entdeckt worden war.

Von Laura Miemczyk

Essen - Im nordrhein-westfälischen Essen ist die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus alarmiert worden, nachdem Anwohner einen beißenden Geruch im Treppenhaus wahrgenommen hatten. Ein Mieter musste mit seinen Kindern über eine Drehleiter aus dem Dachgeschoss gerettet werden. Die Einsatzkräfte nahmen die rätselhafte Flüssigkeit mit einem Chemikalienbinder auf. Bestimmt werden konnte die Substanz zunächst nicht. © Feuerwehr Essen Nach eigenen Angaben waren die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag gegen 16.50 Uhr zu dem Haus in der Levinstraße ausgerückt, nachdem mehrere Anwohner infolge des beißenden Geruchs über Atemwegsreizungen geklagt hatten. Die Kameraden verschafften sich daraufhin vor Ort einen ersten Überblick und stießen bei ihrer Erkundung im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses auf eine unbekannte, gelb-rötliche Flüssigkeit, die zunächst nicht näher bestimmt werden konnte. Der beißende Geruch sei nasal deutlich festzustellen gewesen, schilderte ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzleitung forderte daraufhin weitere Kräfte an und setzte im weiteren Verlauf einen mit Schutzanzügen ausgerüsteten Atemschutz-Trupp ein, der die rätselhafte Flüssigkeit mit einem Chemikalienbinder aufnahm. Trotz anschließender Lüftungsmaßnahmen hielt sich der reizende Geruch jedoch auch weiter im Treppenhaus. Feuerwehreinsätze Großflächige Räumung nach Havarie in Bitterfeld-Wolfen: Chemikalie tritt aus Zwei Bewohner, die zuvor durch das Treppenhaus gegangen waren, wurden von Rettungskräften untersucht, mussten glücklicherweise aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Einen weiteren Mieter und dessen Kinder retteten die Einsatzkräfte zudem über eine Drehleiter aus dem Dachgeschoss des Hauses, da das Treppenhaus der einzige Weg aus dem Gebäude war. Die Feuerwehr war am Donnerstag mit etwa 25 Kräften in Essen-Dellwig im Einsatz. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Unbekannte Flüssigkeit: Mehrfamilienhaus unbewohnbar, Polizei Essen ermittelt Um den Stoff zu analysieren, wurde schließlich die Analytische Task Force der Essener Feuerwehr (ATF-B) nachalarmiert, die Proben entnahm. Die Identifizierung der Flüssigkeit sei mit den Mitteln der Feuerwehr jedoch nicht gelungen. In enger Absprache mit den Eigentümern sei diesen empfohlen worden, das Gebäude aktuell nicht zu nutzen und ein Spezialunternehmen mit der Reinigung zu beauftragen, wie es weiter hieß. Zur Herkunft der rätselhaften Substanz hat die Polizei Essen nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 25 Kräften für rund zweieinhalb Stunden im Einsatz.

Titelfoto: Feuerwehr Essen