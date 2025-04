15.04.2025 15:43 Biogasanlage fängt Feuer: Schaden immens

In Wedderstedt in der Gemeinde Selke-Aue stand am Montag eine Biogasanlage in Flammen. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Von Robert Lilge

Wedderstedt - Am gestrigen Montagnachmittag musste die Feuerwehr in Wedderstedt (Landkreis Harz) ausrücken. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. © Polizeirevier Harz Dort war gegen 17 Uhr in der Hausneindorfer Straße eine ehemalige Biogasanlage in Flammen aufgegangen, teilte das Polizeirevier Harz mit. Zeugen hatten den Brand entdeckt und meldeten sich beim Notruf. Angerückte Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Personen wurden dabei nicht verletzt. Feuerwehreinsätze Feuerwehr will Katze retten, doch dann haben Kräfte plötzlich ein dickes Problem Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro entstanden sein. Der Brandort wurde nach den Löscharbeiten beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur bisher unbekannten Brandursache eingeleitet.

Titelfoto: Polizeirevier Harz