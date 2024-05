08.05.2024 14:22 Blumenladen in Oranienburg geht in Flammen auf

In einem Blumenladen in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Von Denis Zielke

Oranienburg - In einem Blumenladen in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminaltechniker vermuten Brandstiftung durch offenes Feuer. © 7aktuell/P.Neumann Die Feuerwehr sei gegen 20.40 Uhr in die Bernauer Straße gerufen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Geschäft war allerdings menschenleer. Auch Wohngebäude waren nicht in Gefahr. Nur angrenzende Bäume seien in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es. Die Kriminaltechniker vermuten Brandstiftung durch offenes Feuer. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 80.000 Euro. Feuerwehreinsätze Brennender Traktor: Flammen greifen auf Wald über Für die Dauer die Löscharbeiten war die Bernauer Straße bis 23 Uhr voll gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Titelfoto: 7aktuell/P.Neumann