24.09.2023 15:12 2.502 BMW fängt Feuer und brennt vollständig aus: Langer Stau auf A4

Von Maximilian Schiffhorst

Nossen - Fahrzeugbrand am Dreieck Nossen! Gegen 11.20 Uhr ist am heutigen Sonntag auf der A4 (Fahrtrichtung Chemnitz) ein BMW in Flammen aufgegangen. Der BMW brannte auf der A4 am Autobahndreieck Nossen vollständig aus. © Roland Halkasch Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, musste infolge des Brandes der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr konnte über die zwei verbliebenen Spuren rollen. Der Fahrer blieb unverletzt. Ersten Angaben zufolge hat er seinen Wagen noch auf den Standstreifen gelenkt, bevor er sich mit seiner Beifahrerin ins Freie rettete. Zum Löschen des BMW wurden die Freiwilligen Feuerwehren Nossen und Klipphausen hinzugerufen. Sie bekämpften mithilfe dreier Strahlrohre und Schaum das lichterloh brennende Fahrzeug. Feuerwehreinsätze Großfeuer zerstört Scheune: Hoher Schaden Während des Einsatzes blieb die Überfahrt zur A14 gesperrt. Zeitweise staute sich der Verkehr in Richtung Chemnitz auf 10 Kilometer. Gegen 13.50 Uhr konnten die Einschränkungen dann aufgehoben werden. Durch den Fahrzeugbrand wurde der Beton-Belag in Mitleidenschaft gezogen. © Roland Halkasch In Fahrtrichtung Chemnitz bildete sich ein kilometerlanger Stau. © Roland Halkasch Durch die starke Hitze-Entwicklung soll der Beton-Belag auf dem Standstreifen und der rechten Fahrspur beschädigt worden sein. Angaben zum Ausmaß und zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst nicht machen. Auch die Brandursache ist noch unklar.

Titelfoto: Montage: Roland Halkasch (2)