Boot mitten auf dem Rhein gestrandet: Feuerwehr muss Sportschiff retten

Neuss - Schreckmoment in Neuss bei Köln : DLRG und Feuerwehr mussten am Samstagabend einen Mann retten, nachdem dieser mit seinem Sportboot mitten auf dem Rhein gestrandet ist.

Die Einsatzkräfte brachten das manövrierunfähige Schiff nach Dormagen, um es dort aus dem Wasser zu holen. © Feuerwehr Neuss

Gegen 21 Uhr seien die Rettungskräfte alarmiert worden, berichtet die Feuerwehr.

Zuvor hatte ein Angler in Höhe des Silbersees auf Rheinkilometer 728 das manövrierunfähige Schiff samt dem auf seine Notlage aufmerksam machenden Bootsführer entdeckt.

Umgehend entsandte die Leitstelle der Feuerwehr daraufhin mehrere Kräfte zur Einsatzstelle. Daneben wurde auch die DLRG in Kenntnis gesetzt.

Schon nach rund zehn Minuten seien die ersten Retter dann am Einsatzort eingetroffen, berichtet die Feuerwehr am Sonntag. Dort konnten sie das Boot sichern, mithilfe eines DLRG-Schiffes abschleppen und an der nächstgelegenen Ersatzübergangsstelle in Dormagen-Zons aus dem Wasser holen.