Brand in Wohnhaus: Feuerwehr findet zwei Leichen

Netphen - Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus sind in Netphen im Kreis Siegen-Wittgenstein ( Nordrhein-Westfalen ) zwei Menschen ums Leben gekommen.

Alles in Kürze

Das Feuer war in der Nacht zum Freitag von einem Nachbarn gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Haus den Angaben zufolge bereits vollständig in Flammen.

Im Erdgeschoss stießen die Einsatzkräfte auf den Leichnam einer Frau, der aus dem stark beschädigten Haus geborgen wurde. "Die endgültige Identifizierung der Leiche dürfte allerdings noch einige Tage in Anspruch nehmen." Es gebe keine Hinweise auf weitere Hausbewohner, berichtete die Polizei.

Im oberen Stock des Wohnhauses konnten die Feuerwehrleute zunächst einen 76-Jährigen bergen. Der leblose Mann sei noch vor Ort reanimiert worden, kurz darauf aber im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit.

Am kommenden Montag sollen die Obduktionen erfolgen. "In diesem Zuge soll dann auch die jeweilige Todesursache festgestellt werden." Am Mittwoch sei eine Begutachtung des Einfamilienhauses durch einen Brandsachverständigen geplant.