10.03.2024 08:08 Schon wieder Laubenbrand! Gebäude vollständig von Flammen vernichtet

Am Samstagabend stand in Borna (Landkreis Leipzig) schon wieder eine Gartenlaube in Flammen.

Von Annika Rank

Borna - Am gestrigen Samstagabend stand in Borna (Landkreis Leipzig) schon wieder eine Gartenlaube in Flammen. Der Rauch über dem Laubenbrand war kilometerweit zu sehen. © Feuerwehr der Großen Kreisstadt Borna Nach Angaben der Feuerwehr Borna wurden die 22 Kameraden gegen 20.15 Uhr in die Wiesenstraße alarmiert und konnten bereits bei der Anfahrt von Weitem den Rauch und den Feuerschein sehen. "Da wir die Einsatzstelle schon aus den vorherigen Ereignissen kanten, war die Lagererkundung und der gleichzeitige Aufbau des Löschangriffes sehr schnell geschehen", so ein Sprecher. Trotz des schnellen Einsatzes von zwei Rohren war die Laube nicht mehr zu retten und brannte vollständig aus. Feuerwehreinsätze Lagerhalle und Lastwagen in Flammen: Eine Millionen Euro Schaden bei Brand im Saalekreis Nach den Löscharbeiten wurde noch eine Wärmebildkamera genutzt, um potenzielle Glutnester im Dach zu finden. Dann konnte der Einsatz nach circa zwei Stunden beendet werden. Mehr als 20 Kameraden beteiligten sich am Löschangriff. © LeipzigFireFighter Erst am 1. März war in Borna eine Gartenlaube abgefackelt worden.

Titelfoto: Feuerwehr der Großen Kreisstadt Borna