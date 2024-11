03.11.2024 19:20 Brand an Bahnhof bei Leipzig: Elf Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz

Ein Gefahrgut-Container stand am Sonntagnachmittag am Bahnhof Borsdorf in Flammen.

Von Lisa Marie Peisker

Borsdorf - Alarm am Bahnhof Borsdorf bei Leipzig: Elf Feuerwehrfahrzeuge mussten am Sonntagnachmittag aufgrund eines Brandes ausrücken. Die Feuerwehrleute bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. © 7aktuell.de | Eric Pannier 16.30 ging die Meldung über den Brand bei der Feuerwehr ein. Grund für den Notruf war ein brennender Container. Wie es zu dem Ausbruch kam, konnte der Feuerwehrsprecher gegenüber TAG24 nicht sagen. Da der Container einen Gefahrgut-Zettel trug, rückte die Feuerwehr gleich mit elf Fahrzeugen aus. Auch die Polizei war vor Ort. Etwa eine Stunde nach Ankunft war der Brand gelöscht und auch die letzten Wehren konnten den Rückweg antreten.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier