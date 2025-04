Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz: Millionenschaden nach Brand in sächsischer Firma

Delitzsch - Mehr als 100 Feuerwehrleute waren am Donnerstag im nordsächsischen Delitzsch gefordert, um einen Brand in den Hallen der Kreiswerke Delitzsch zu bekämpfen. Zwar wurde niemand verletzt. Das Feuer richtete jedoch verheerende Schäden an, wie die Polizei am Freitag mitteilte.