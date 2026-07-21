Brand auf Recyclinghof: 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Saalfeld - Auf einem Recyclinghof bei Wöhlsdorf an der Bundesstraße 85 zwischen Saalfeld und Rudolstadt hat es mitten in der Nacht zu Dienstag angefangen zu brennen.

Auf dem Recyclinghof bei Wöhlsdorf war in der Nacht ein Feuer entbrannt. © ---/Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt/dpa

Das Feuer war laut Polizeiangaben gegen 1.30 Uhr ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Schrotthaufen in Brand geraten.

Rund 100 Feuerwehrleute seien zur Brandbekämpfung im Einsatz, hieß es vom Landratsamt. Gegen 11.30 Uhr waren die Flammen gelöscht. Verletzt wurde niemand. Im Anschluss ist eine Brandwache vorgesehen.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Bewohner der umliegenden Ortschaften sowie im Stadtgebiet von Saalfeld gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung wurde mittlerweile wieder aufgehoben.