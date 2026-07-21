Wohnmobil und VW durch Flammen zerstört, sechs Autos beschädigt: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

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Ein Wohnmobil fing am Sonntagmorgen auf einem Parkplatz in Torgau Feuer. Durch den Brand wurden insgesamt acht Autos zum Teil stark beschädigt.

Von Lisa Marie Peisker

Torgau - Ein Wohnmobil fing am Sonntagmorgen auf einem Parkplatz in Torgau Feuer. Durch den Brand wurden insgesamt acht Autos zum Teil stark beschädigt.

Das Fahrzeug stand lichterloh in Flammen.
Das Fahrzeug stand lichterloh in Flammen.  © Feuerwehr Torgau

Aus bisher noch unbekannten Gründen brach das Feuer gegen 4.50 Uhr in dem nicht mehr zugelassenen Camper aus. Dieser stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz auf dem Amselweg, bestätigte die Polizei.

Bilder und Videos zeigen, dass das Wohnmobil kurz darauf lichterloh in Flammen stand. Das Feuer ist dabei auch auf einen nebenan parkenden VW Polo übergegangen. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus.

Darüber hinaus wurden sechs weitere umliegende Autos durch die Flammen und enorme Hitzeentwicklung beschädigt.

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Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Torgau löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt die Kriminalaußenstelle Torgau. In diesem Zusammenhang werde der Einsatz eines Brandursachenermittlers geprüft.

Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen. Vom Wohnmobil blieb allerdings nicht viel übrig.
Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen. Vom Wohnmobil blieb allerdings nicht viel übrig.  © Feuerwehr Torgau

Polizei sucht Zeugen

Im Zusammenhang mit dem Brand sucht die Polizei nun Personen, die am Sonntag oder auch in den Tagen zuvor in dem betroffenen Bereich Beobachtungen gemacht haben.

Habt Ihr etwas gesehen? Dann meldet Euch bei der Kriminalaußenstelle Torgau, Husarenpark 21, 04860 Torgau, Tel. 03421/756327 oder bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. 0341/96646666.

Erstmeldung vom 20. Juli 12.17 Uhr. Aktualisiert am 21. Juli 15.34 Uhr.

Titelfoto: Feuerwehr Torgau

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