Wohnmobil und VW durch Flammen zerstört, sechs Autos beschädigt: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Torgau - Ein Wohnmobil fing am Sonntagmorgen auf einem Parkplatz in Torgau Feuer. Durch den Brand wurden insgesamt acht Autos zum Teil stark beschädigt.

Das Fahrzeug stand lichterloh in Flammen. © Feuerwehr Torgau

Aus bisher noch unbekannten Gründen brach das Feuer gegen 4.50 Uhr in dem nicht mehr zugelassenen Camper aus. Dieser stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz auf dem Amselweg, bestätigte die Polizei.

Bilder und Videos zeigen, dass das Wohnmobil kurz darauf lichterloh in Flammen stand. Das Feuer ist dabei auch auf einen nebenan parkenden VW Polo übergegangen. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus.

Darüber hinaus wurden sechs weitere umliegende Autos durch die Flammen und enorme Hitzeentwicklung beschädigt.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Torgau löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt die Kriminalaußenstelle Torgau. In diesem Zusammenhang werde der Einsatz eines Brandursachenermittlers geprüft.