Bus verliert Motoröl: Zwei Radfahrer stürzen, Kreuzung stundenlang gesperrt
Von Malin Wunderlich
Wuppertal - Die Ölspur eines defekten Linienbusses hat den Verkehr am Montagabend (20. Juli) in Wuppertal-Oberbarmen lahmgelegt.
Zwei Radfahrer seien auf der Spur ausgerutscht, teilte die Feuerwehr mit. Sie seien am Montagabend medizinisch versorgt worden, eine Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden.
Das Öl sei wegen eines technischen Defektes am Bus ausgelaufen. Es war auf allen vier Fahrspuren der Berliner Straße sowie im Kreuzungsbereich Berliner Straße/Schwarzbach verteilt.
Um weitere Unfälle zu vermeiden, wurde der gesamte betroffene Bereich großräumig abgesperrt, was laut Feuerwehr zu erheblichen Verkehrseinschränkungen führte.
Damit das ausgelaufene Öl nicht in die Kanalisation gelangte, sicherte die Feuerwehr die Gullys ab.
Anschließend wurde die Straße abgestreut und gründlich gereinigt, damit sie wieder sicher befahrbar war. Der Einsatz dauerte etwa dreieinhalb Stunden - bis etwa 21 Uhr.
Titelfoto: Robert Michael/dpa