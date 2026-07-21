Bus verliert Motoröl: Zwei Radfahrer stürzen, Kreuzung stundenlang gesperrt

Wuppertal - Die Ölspur eines defekten Linienbusses hat den Verkehr am Montagabend (20. Juli) in Wuppertal-Oberbarmen lahmgelegt.

Eine Ölspur auf der Berliner Straße sorgte in Wuppertal für Verkehrsbehinderungen und ließ zwei Radfahrer stürzen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Zwei Radfahrer seien auf der Spur ausgerutscht, teilte die Feuerwehr mit. Sie seien am Montagabend medizinisch versorgt worden, eine Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das Öl sei wegen eines technischen Defektes am Bus ausgelaufen. Es war auf allen vier Fahrspuren der Berliner Straße sowie im Kreuzungsbereich Berliner Straße/Schwarzbach verteilt.

Um weitere Unfälle zu vermeiden, wurde der gesamte betroffene Bereich großräumig abgesperrt, was laut Feuerwehr zu erheblichen Verkehrseinschränkungen führte.

Damit das ausgelaufene Öl nicht in die Kanalisation gelangte, sicherte die Feuerwehr die Gullys ab.