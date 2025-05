Brand im Harz: Gartenlaube völlig zerstört

Thale - Am Freitagabend hat eine Gartenlaube in Thale ( Harz ) gebrannt.

Alles in Kürze

Die Gartenlaube wurde völlig zerstört. © Polizeiinspektion Magdeburg

Der Notruf ging um 17 Uhr ein, wie die Polizeiinspektion Magdeburg am heutigen Samstag mitteilte.

In einer Gartenanlage in der Neinstedter Straße ist die Laube eines 76-Jährigen aus Thale in Brand geraten.

40 Kameraden umliegender Feuerwehren waren vor Ort, doch das Gartenhäuschen wurde durch die Flammen völlig zerstört.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, so die Polizei.