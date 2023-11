07.11.2023 20:36 Brand in Aldi-Markt: Lüfter fängt Feuer, Mitarbeiterin im Krankenhaus

Die Feuerwehren aus Groitzsch und Großstolpen im Landkreis Leipzig waren am frühen Dienstagabend am Aldi-Markt in Groitzsch gefordert.

Von Eric Mittmann

Groitzsch - Die Feuerwehren aus Groitzsch und Großstolpen im Landkreis Leipzig waren am frühen Dienstagabend am Aldi-Markt in Groitzsch gefordert. Im Aldi-Markt in Groitzsch ist es am Dienstagabend zu einem Brand gekommen. © Mike Köhler/Feuerwehr Groitzsch Wie TAG24 erfuhr, hatten die Kameraden gegen 17.41 Uhr Meldung über einen Brand in dem Geschäft. Demnach war das Feuer im Bereich eines Lüfters auf der Personaltoilette ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der Markt bereits stark in Rauch eingehüllt. Eine mutige Mitarbeiterin hatte jedoch schnell und umsichtig gehandelt und war bereits mit einem Feuerlöscher gegen den Brand vorgegangen, wodurch Schlimmeres verhindert wurde. "Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Markt bereits geräumt", erklärte Mike Köhler, Pressesprecher der Feuerwehr Groitzsch. Die Kameraden konnten sich entsprechend auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Unter Atemschutz drangen sie in das Gebäude ein und löschten die Reste des Feuers. "Allerdings musste mühselig eine Wand und eine Decke geöffnet werden. Dazu kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz." Feuerwehreinsätze Groß-Alarm am Deister! Turnhalle der ehemaligen Polizei-Schule steht in Flammen Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der Markt noch gründlich gelüftet. Rettungskräfte hatten indes eine Mitarbeiterin zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Der Verdacht: Rauchgasvergiftung. Gegen 19 Uhr war der Einsatz beendet. Wie hoch der Sachschaden ausfiel, dazu konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.

Titelfoto: Mike Köhler/Feuerwehr Groitzsch