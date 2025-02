03.02.2025 06:35 Brand mit schrecklichen Folgen: Feuerwehr kann nur noch Leiche bergen

Folgenschwerer Brand im Landkreis Regensburg: Ein Mensch ist am Sonntagabend bei einem Feuer in einem eingeschossigen Haus in Brennberg ums Leben gekommen.

Von Jan Höfling

Brennberg - Folgenschwerer Brand im Landkreis Regensburg: Ein Mensch ist bei einem heftigen Feuer in einem Haus in Brennberg ums Leben gekommen. Laut ersten Erkenntnissen könnte es sich um die 91 Jahre alte Bewohnerin handeln. Das Feuer war am Sonntagabend in einem Haus in Brennberg im Landkreis Regensburg ausgebrochen. © NEWS5/Malte Tiedemann Die Leiche konnte Polizeiangaben zufolge erst nach rund zwei Stunden geborgen werden. Zuvor hatten Flammen und eine starke Hitze dafür gesorgt, dass die Feuerwehrkräfte vorsichtig vorgehen mussten. Notrufe waren am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr bei der Integrierten Leitstelle eingegangen, Retter sofort zum Einsatzort geeilt. Sie konnten allerdings den dramatischen Ausgang nicht mehr verhindern. Die 91-Jährige, die in dem Haus lebte, gilt derzeit als vermisst. Die Identifikation des Leichnams steht aus, die Ursache für den Brand ist bislang unklar. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. © NEWS5/Malte Tiedemann Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 100.000 Euro, die Nachlöscharbeiten dauerten bis tief in die Nacht hinein an. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.

