10.07.2025 07:03 Brand in der Nachbarschaft der Feuerwehr: Polizei warnt Anwohner

Ein Brand im Ostring in Babenhausen führte zu dichtem Rauch und veranlasste die Polizei am Mittwochnachmittag, eine Warnung an die Bevölkerung auszusprechen.

Von Florian Gürtler

Babenhausen - Ein Gebäude in einer Kleingartenanlage stand in Flammen, dichter Rauch zog durch ein Wohngebiet: Die Polizei warnte deshalb die Anwohner in Babenhausen, Fenster und Türen unbedingt geschlossen zu halten. Alles in Kürze Brand in Kleingartenanlage in Babenhausen ausgebucht

Polizei warnt Anwohner vor Rauch

Feuerwehr rückt umgehend aus

Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben

Keine Verletzten bei dem Brand Mehr anzeigen Im Babenhausener Ostring brach am Mittwochnachmittag Feuer aus. Die Feuerwehr hatte es bei der Anfahrt nicht weit. © 5VISION.NEWS Der Brand brach am Mittwoch gegen 16.15 Uhr aus, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Nach der Alarmierung rückten umgehend Einsatzkräfte in den Ostring aus. Weit fahren mussten die Angehörigen der Feuerwehr Babenhausen dafür nicht, ihre Zentrale liegt in direkter Nachbarschaft. Vor Ort begannen die Einsatzkräfte sofort mit den Löscharbeiten. Hierfür wurde neben dem betroffenen Teil des Ostrings auch die Bouxwillerstraße in Babenhausen vorübergehend voll gesperrt. Feuerwehreinsätze Geflügelstall in Vollbrand: Für fast 50 Tiere kommt jede Hilfe zu spät Feuerwehreinsätze Haus wird Opfer der Flammen: War die Solaranlage schuld? "Halten Sie aufgrund der starken Rauchentwicklung Ihre Fenster und Türen bis zum vollständigen Löschen des Brandes geschlossen", appellierte ein Polizeisprecher an alle Anwohner. "Verletzt wurde bei dem Brand nach derzeitigen Erkenntnissen niemand", hieß es weiter. Wegen dichtem Rauch arbeiteten die Brandbekämpfer mit Atemschutz. Die Polizei warnte die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. © 5VISION.NEWS Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an.

Titelfoto: 5VISION.NEWS