21.11.2023 11:52 Brand in ehemaliger Tischlerei - Kripo nimmt die Ermittlungen auf

Am Montagabend brannte es in einem leer stehenden Gebäude in Grimma (Landkreis Leipzig).

Von Annika Rank

Grimma - Am Montagabend brannte es in einem leer stehenden Gebäude in Grimma (Landkreis Leipzig). Die Polizei rückte zu einem leer stehenden Gebäude in Grimma an. © Medienportal Grimma Nach Angaben der Polizei hatten unbekannte Täter gegen 16 Uhr Balken in einer ehemaligen Tischlerei in der Friedrich-Oettler-Straße angezündet, woraufhin die Einsatzkräfte alarmiert wurden. Im Obergeschoss des Hauses stand auf einer Fläche von etwa einem Quadratmeter Unrat in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass niemand verletzt wurde und sich das Feuer nicht ausbreiten konnte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Im Obergeschoss des Hauses brannte es. © Medienportal Grimma Während des Einsatzes musste die Friedrich-Oettler-Straße etwa eine Stunde lang voll gesperrt werden, was erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich zog.



Titelfoto: Medienportal Grimma