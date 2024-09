Brand in Einfamilienhaus: Drei Menschen erleiden Rauchgasvergiftung, Straße voll gesperrt

Das Feuer griff laut Polizei auf eine Zwischendecke des Hauses über, konnte jedoch durch die Feuerwehr gelöscht werden. © NEWS5 / Steffen Ittig

Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte, habe am Sonntagabend der Schornstein eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Ahlstädt gebrannt - aus bislang ungeklärter Ursache.

Den Angaben zufolge griff das Feuer auf eine Zwischendecke des Hauses über, konnte jedoch durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Drei Personen im Alter von 34, 41 und 65 Jahren erlitten laut Polizei leichte Rauchgasvergiftungen.

Am Haus sei ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden, hieß es am Vormittag vonseiten der Uniformierten. Die Straße war den Angaben nach mehrere Stunden voll gesperrt.