14.05.2023 07:44 Brand in Einfamilienhaus in Rudolstadt: Mega-Aufgebot der Feuerwehr rückt an

Die Feuerwehr rückte am Samstagabend mit einem Großaufgebot in die "Neue Schulstraße" in Rudolstadt aus.

Von Christian Rüdiger

Rudolstadt - Die Feuerwehr rückte am Samstagabend mit einem Großaufgebot in die "Neue Schulstraße" in Rudolstadt aus. Die Einsatzkräfte konnten ein Feuer im Erdgeschoss unter Kontrolle bringen. © Stefan Eberhardt/medien-partner.net In einem Einfamilienhaus im Ortsteil Schwarza hatte es einen Brand gegeben, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr rückte mit rund 100 Einsatzkräften an und stellte vor Ort einen Vollbrand in einem Zimmer im Erdgeschoss fest. Im weiteren Verlauf gelang es den Kameraden die Flammen unter Kontrolle zu bringen. An der Fassade des Hauses war die Brandspuren deutlich sichtbar. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Die Bewohner des Gebäudes konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Feuerwehreinsätze Rauchwolke über Bergisch Gladbach: Haus brennt nieder, Feuerwehrmann verletzt sich schwer Während des Einsatzes waren die "Neue Schulstraße" sowie die "Schwarzburger Straße" voll gesperrt. Zur Brandursache liegen bislang noch keine Informationen vor. Die Ermittler wollen untersuchen, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Unklar ist im Moment auch noch die Schadenshöhe und ob das Haus noch bewohnbar ist. Neben dem Großaufgebot der Feuerwehr waren außerdem die Polizei und der Rettungsdienst vor Ort.

Titelfoto: Stefan Eberhardt/medien-partner.net