14.04.2025 14:14 Lederfabrik in Flammen: Straßensperrung in Friedrichsdorf

In der Taunus-Stadt Friedrichsdorf (Stadtteil Köppern) ist am Montag Feuer in einer Lederfabrik ausgebrochen, eine Straße wurde für die Löscharbeiten gesperrt.

Von Lara Kauffmann Friedrichsdorf - In einer Lederfabrik im Friedrichsdorfer Stadtteil Köppern im hessischen Hochtaunuskreis ist am Montag Feuer ausgebrochen. Beim Fabrik-Brand in Friedrichsdorf-Köppern schlugen die Flammen meterhoch. © 5VISION.NEWS Gegen 10.30 Uhr sei die Meldung beim Polizeipräsidium Westhessen eingegangen, teilte ein Sprecher mit. Der Brand habe sich vom Dachbereich auf weitere Teile des Fabrikgebäudes ausgeweitet. Personen seien nicht zu Schaden gekommen.

Für die Löscharbeiten der Feuerwehr wurde eine Straße teilweise abgesperrt. Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden gab es zunächst keine Informationen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS