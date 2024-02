21.02.2024 12:16 Brand in Grundschule: Lehrerin und Schüler verletzt, circa 200 Menschen evakuiert!

In der Grundschule "Friedrich-Schiller" in Jena-Winzerla ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Eine Lehrerin und ein Schüler galten als leicht verletzt.

Von Carsten Jentzsch

Jena - In der staatlichen Grundschule "Friedrich-Schiller" in Jena-Winzerla ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Eine Lehrerin und ein Schüler wurden ins Krankenhaus gebracht. Laut Stadt konnte das Feuer von Kameraden der Feuerwehr zügig gelöscht werden. Der Schaden wird von der Polizei grob auf einen knappen fünfstelligen Betrag geschätzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie die Stadt Jena mitteilte, war das Feuer im sogenannten "Abenteuerraum" - eine Art Gemeinschaftsraum - ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen nach war eine Matratze in Brand geraten, wie TAG24 im Gespräch mit der Polizei erfuhr. Den Angaben zufolge wurden vorsorglich circa 200 Menschen aus dem Gebäude evakuiert und in einer angrenzenden Turnhalle untergebracht. Eine Lehrerin und ein Schüler galten als leicht verletzt. Sie wurden wegen Atemwegsproblemen in ein Krankenhaus gebracht. Kurzzeitig wurde auch ein weiterer Schüler medizinisch behandelt. Wie die Stadt weiter mitteilte, kann das Gebäude an diesem Mittwoch nicht mehr genutzt werden. Feuerwehreinsätze Feuer in Mehrfamilienhaus: Matratze geht in Flammen auf, zwei Verletzte Schülerinnen und Schüler werden in der benachbarten Trießnitzschule bis zum regulären Schulende betreut, andere Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt. Kripo vor Ort Die Eltern werden laut Stadt von der Schulleitung über das Einsatzgeschehen und den Schulbetrieb der nächsten Tage informiert. Zur Brandursache wird ermittelt. Die Kripo ist vor Ort. Nach aktuellem Stand geht man davon aus, dass sich die Matratze nicht selbst entzündet hat, wie ein Polizeisprecher am späten Vormittag gegenüber TAG24 mitteilte. Nach Angaben der Stadt breitete sich das Feuer dank Löschmaßnahmen des Hausmeisters nicht weiter aus. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Jena und die Freiwillige Feuerwehr Winzerla konnten den Brand den Angaben zufolge zügig löschen.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher