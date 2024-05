25.05.2024 12:18 Brand in Haus: Hat ein psychisch kranker Mann das Feuer gelegt? Bewohner steht unter Verdacht!

Beim Brand eines Hauses in Baar-Ebenhausen ist im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm in Bayern ein großer Schaden entstanden. Hat ein Bewohner das Feuer gelegt?

Von Jan Höfling

Baar-Ebenhausen - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Baar-Ebenhausen ist im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ein erheblicher Schaden entstanden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Hat ein Bewohner das Feuer gelegt? Feuerwehr und Rettungskräfte waren am gestrigen Freitagabend in Baar-Ebenhausen aufgrund eines Brandes vor Ort im Einsatz. © vifogra/Friedrich Die Flammen waren am gestrigen Freitagabend gegen 21.40 Uhr bemerkt worden, wie die Polizei am heutigen Samstag entsprechend mitteilte. Demnach seien unmittelbar die Rettungskräfte der Feuerwehr alarmiert worden, welche den Brand in dem Haus an der Blücherstraße auch zügig unter Kontrolle hätten bringen können. Das Gebäude sei aber dennoch schwer beschädigt worden, hieß es. Der entstandene Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf rund 150.000 Euro! Feuerwehreinsätze Feuerwehreinsatz in Lunzenau: Dachstuhl in Flammen Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Im Fokus der Beamten: ein psychisch erkrankter Bewohner. Bei dem Brand in einem Haus an der Blücherstraße entstand ein beachtlicher Sachschaden. © vifogra/Friedrich Der dringend Tatverdächtige wurde zur genaueren Begutachtung in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen, die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die weiterhin andauernden Nachforschungen zur exakten Brandursache übernommen.

Titelfoto: vifogra/Friedrich