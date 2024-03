Brand in Haus, Feuerwehr im Großeinsatz: Drei Menschen in Klinik gebracht

Passau - Großeinsatz der Feuerwehr in Passau! Drei Menschen haben bei einem Brand Rauchvergiftungen erlitten.

Die Feuerwehr kämpfte in Passau gegen die Flammen. © Markus Zechbauer/zema-medien.de

Sie kamen nach einer Erstversorgung zur Sicherheit in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte.

Warum der Brand am heutigen Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr in dem Wohnhaus ausbrach, war demnach auch in den Abendstunden noch unklar.

Die Einsatzkräfte waren am Abend weiter in der Siegfriedstraße vor Ort. Schätzungen zum Schaden gab es von den Kräften zunächst ebenfalls nicht.