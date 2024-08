Dachgeschoss-Wohnung in Flammen: Feuerwehr findet Leiche

Die Feuerwehr rückte wegen eines Wohnungsbrands in Sontra aus - die Einsatzkräfte fanden einen Leichnam. (Symbolbild) © Montage: Florian Gürtler/TAG24, Matthias Bein/dpa

Das Feuer in der Dachgeschoss-Wohnung in einem Haus in der Knappenstraße brach gegen 11.15 Uhr am heutigen Sonntag aus, wie die Polizei mitteilte.

"Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung des Mehrfamilienhauses bereits im Vollbrand", fügte ein Sprecher hinzu.

Eine 87 Jahre alte Frau hatte sich bereits eigenständig in Sicherheit bringen können. Die Seniorin wurden von Sanitätern in einem Rettungswagen behandelt.

Feuerwehrkräfte betraten in der Folge die lichterloh brennenden Räume im Dachgeschoss. Im Wohnzimmer der Wohnung fanden sie eine Leiche.