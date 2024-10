Brand in Lübeck hält Feuerwehr in Atem: Ist noch jemand im Gebäude?

Lübeck - Großeinsatz! Seit Freitagmorgen kämpft die Feuerwehr in Lübeck gegen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Womöglich befinden sich in der betroffenen Wohnung noch Personen.

Die Feuerwehr bekämpft derzeit einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lübeck. Womöglich ist noch jemand in dem Gebäude. © Volker Gerstmann/TNN/dpa

Laut der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte um 9.54 Uhr über den Brand in der Kanalstraße auf der Altstadtinsel informiert. Die Kameraden rückten daraufhin mit zwei Löschzügen aus.

Vor Ort gestalten sich die Erkundung und die Brandbekämpfung schwierig, da sich in der Wohnung eine erhöhte Brandlast befindet. Die Kräfte sind derzeit dabei, sich einen Zugang zur Wohnung zu verschaffen.

Verletzte gibt es bisher zwar nicht, allerdings konnte der Brandherd auch noch nicht erreicht werden.



Während die Feuerwehr mitteilte, dass es aktuell unklar ist, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden, gab ein Polizeisprecher am Mittag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur an, dass noch jemand in dem Haus vermutet wird.