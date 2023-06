07.06.2023 09:17 Brand in Mehrfamilienhaus: Bewohner evakuiert, eine Person schwer verletzt

Heftiger Hausbrand! Am Dienstagabend schrillten gegen 18.45 Uhr bei der Feuerwehr in Groß-Gerau die Alarmglocken. Ein Mehrfamilienhaus stand in Flammen.

Von Maximilian Hölzel

Groß-Gerau - Dramatische Szenen! Am Dienstagabend schrillten bei der Feuerwehr Groß-Gerau die Alarmglocken. In einem Mehrfamilienhaus brannte es. Aufgrund starker Rauchentwicklung mussten die Bewohner des Mehrfamilienhauses in Groß-Gerau teilweise per Drehleiter evakuiert werden. © Keutz TV-News/Alexander Keutz Wie die Polizei mitteilte, meldete gegen 18.45 Uhr ein Anwohner den Brand in der Brignoler Straße.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen brach das Feuer in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Dabei wurde ein 62 Jahre alter Bewohner schwer verletzt. Aufgrund seiner Brandwunden musste der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Feuerwehreinsätze Feuerwehr Halle hat Besuch aus Amerika: Das sind die Unterschiede Außerdem mussten mehrere Familien und Kinder teilweise mittels Drehleiter aus dem brennenden Haus befreit werden. Zehn Personen wurden anschließend wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung durch die Rettungskräfte vor Ort erstversorgt. Zwei der Hausbewohner mussten letztlich zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Weil sich im Mehrparteienhaus starker Rauch entwickelte, ist das gesamte Gebäude vorerst nicht bewohnbar. Die Bewohner mussten anderweitig untergebracht werden. Das Feuer konnten die insgesamt rund 65 Einsatzkräfte der Feuerwehr mittlerweile unter Kontrolle bringen. Eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrparteienhauses hatte am Dienstagabend Feuer gefangen. © Keutz TV-News/Alexander Keutz Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auch zur Höhe des Gesamtschadens kann noch keine endgültige Aussage getroffen werden.

Titelfoto: Keutz TV-News/Alexander Keutz