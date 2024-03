13.03.2024 06:56 Brand in Mehrfamilienhaus: Bewohner versuchen, Feuer zu löschen und landen im Krankenhaus

Von Carsten Jentzsch

Großschwabhausen - In Großschwabhausen (Weimarer Land) ist es am späten Dienstagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Zwei Bewohner landeten im Krankenhaus. Zu dem Brand war es am späten Dienstagabend gekommen. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei am Mittwochmorgen gegenüber TAG24 mitteilte, ging eine entsprechende Meldung um kurz vor 21 Uhr über die Rettungsleitstelle ein. In einem Heizungsraum brannte es! Zwei Bewohner des Wohnhauses versuchten, den Brand zu löschen. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen. Mit einem Rettungswagen wurden sie in ein Klinikum gebracht. Die Landeseinsatzzentrale bestätigte dies gegenüber der Redaktion. Bei den beiden Personen handelte es sich den Angaben zufolge um eine 47-jährige Frau sowie einen Mann (48). Feuerwehreinsätze Brand in Seniorenheim: Bewohner muss schwer verletzt in Spezialklinik Gegen 23.15 Uhr war der Brand laut Polizei gelöscht. Der Schaden wurde auf circa 50.000 Euro geschätzt. Zur Ursache des Brandes wird ermittelt. Eine Brandortuntersuchung ist für den heutigen Mittwoch vorgesehen.

