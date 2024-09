17.09.2024 11:20 Brand in Mehrfamilienhaus: Eine Person tot, eine schwer verletzt geborgen!

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus ist es am Dienstag in Gotha gekommen. Eine Person verstarb, eine weitere soll schwer verletzt sein.

Von Carsten Jentzsch

Gotha - Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus ist es am Dienstag in Gotha gekommen. Eine Person verstarb, eine weitere soll schwer verletzt geborgen worden sein. Zu dem Brand kam es laut Polizei gegen 7.30 Uhr. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Gotha am Vormittag mitteilte, sei es gegen 7.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Stölzelstraße gekommen. Es handelt sich um eine Wohnung im zweiten Obergeschoss, wie aus einem Gespräch zwischen TAG24 und LPI am Vormittag hervorging. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei ein 73-Jähriger schwer verletzt aus der Wohnung geborgen und später in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Eine weibliche Person verstarb den Angaben zufolge in der Wohnung. Feuerwehreinsätze Nach Wohnungsbrand: 27-Jähriger tot geborgen Weitere Angaben zu der verstorbenen Person konnte die LPI am Vormittag auf Nachfrage von TAG24 noch nicht machen. Die Feuerwehr rettete laut LPI mindestens fünf Menschen aus angrenzenden Wohnungen. Derzeit sei die Feuerwehr noch vor Ort im Einsatz. Der Sachschaden werde derzeit auf etwa 60.000 Euro geschätzt, hieß es am Vormittag. Die Polizei ermittelt. Erstmeldung am 17. September, um 11.13 Uhr, aktualisiert um 11.20 Uhr

