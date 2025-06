14.06.2025 11:22 Brand in Mehrfamilienhaus: Zwei Menschen in Wernigerode verletzt

In Wernigerode hat es bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht Verletzte gegeben. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.

Von Daniel Josling Wernigerode - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wernigerode im Landkreis Harz sind zwei Menschen durch Rauchgas verletzt worden.

Alles in Kürze Brand in Wernigerode: Zwei Menschen verletzt

Feuer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen

24 Bewohner evakuiert, zwei mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Haus nach Brand nicht bewohnbar, Schaden rund 10.000 Euro

Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdachts der schweren Brandstiftung Mehr anzeigen Die Feuerwehr musste 24 Menschen aus dem Haus evakuieren. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Freitag kurz vor Mitternacht im Treppenhaus des Gebäudes ausgebrochen. Ein dort abgestellter Altkleidersack geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen breiteten sich im gesamten Treppenhaus aus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Feuerwehreinsätze Krokodil gesichtet? Feuerwehr rückt zu Tümpel aus Insgesamt 24 Bewohnerinnen und Bewohner wurden von Polizei und Feuerwehr aus dem Haus evakuiert. Zwei von ihnen - eine 40-Jährige und ein 54-Jähriger - wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Beide konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Das Haus ist nach dem Brand derzeit nicht bewohnbar. Der Eigentümer schätzte den Schaden laut Polizei auf rund 10.000 Euro.

