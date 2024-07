07.07.2024 16:04 Brand in Quedlinburg: Feuerwehr findet leblose Person in Gartenlaube

Am Samstag fand die Feuerwehr bei einem Brand in Quedlinburg eine leblose Person in einer Gartenlaube.

Von Sophie Marie Kemnitz

Quedlinburg - Am Samstagabend wurde die Feuerwehren aus Quedlinburg und Gernrode (Landkreis Harz) zum Brand einer Laube in die Gartenanlage "Krucke II" alarmiert. Die Kräfte stießen auf einen Toten! Trupps der Feuerwehr mussten unter schwerem Atemschutz gegen das Feuer kämpfen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Wie die Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg mitteilte, drang bei der Ankunft bereits dichter Rauch aus der Gartenlaube. Ein aufmerksamer Nachbar wies die Kameraden darauf hin, dass sich womöglich noch eine Person in dem Häuschen befindet. Bei der Überprüfung mit einer Wärmebildkamera konnte dies zunächst nicht bestätigt werden. Da die Tür der Laube verriegelt war, schlugen die Einsatzkräfte mehrere Fenster ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Feuerwehreinsätze Anschlag auf Bar, Täter flüchtig? Großeinsatz in Innenstadt nach Explosion Unter schwerem Atemschutz begann die Feuerwehr mit der Brandbekämpfung und Personensuche. Ein zweiter Trupp öffnete die Eingangstür mit einer Feuerwehraxt und fand dort eine leblose Person. Die Kameraden zogen den Mann aus der Laube und fingen sofort mit den Reanimationsmaßnahmen an. Nach weiteren Wiederbelebungsversuchen durch den Rettungsdienst konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Zur Identität und der Todesursache ist bislang noch nichts bekannt. Durch die starke Verrauchung und die Größe der Laube dauerte es längere Zeit, den Brand zu lokalisieren und unter Kontrolle zu bringen. Vier Trupps gelang es, das Feuer zu löschen.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa