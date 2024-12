Brand in Unterkunft: Kind verletzt, Familie anderweitig untergebracht

Nordhausen - Brand in Unterkunft in Nordhausen! Ein Kind soll leicht verletzt worden sein.

Zu dem Brand kam es am Sonntagabend. © Silvio Dietzel

Wie die Uniformierten am Montag mitteilten, sei es am Sonntag - kurz nach 20.30 Uhr - in einer Wohnunterkunft des Landkreises in der Straße "Am Schorfe" zu einem Brand gekommen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen vor Ort zum Einsatz.

Ersten Schätzungen zufolge belaufe sich die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mehrere Zehntausend Euro. Die Wohnräume seien derzeit nicht bewohnbar, hieß es.



Bezüglich möglicher verletzter Personen wurden unterschiedliche Angaben gemacht. So hieß es einerseits, die Bewohner seien unverletzt geblieben, anderseits soll wohl ein Kind leicht verletzt worden sein. Glücklicherweise soll aber, das kann man wohl festhalten, niemand schwerwiegend verletzt worden sein.

Wie TAG24 auf Nachfrage vom Landratsamt Nordhausen erfuhr, war in der Unterkunft eine Familie (sieben Personen) untergebracht. Die Bewohner seien nun in einer anderen bestehenden Unterkunft des Kreises untergebracht worden, hieß es.