06.06.2025 06:43 Brand in Wohn-Komplex löst Großeinsatz aus: 100 Bewohner mussten ins Freie

In einem Wohn-Komplex in der Eisenstraße in Rüsselsheim brach am Donnerstagabend Feuer aus, ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst war die Folge.

Von Florian Gürtler

Rüsselsheim - Rund 100 Bewohner mussten ins Freie: In einem größeren Wohn-Komplex in Rüsselsheim brach am Donnerstagabend Feuer aus, die Rettungskräfte rückten zu einem Großeinsatz aus! Alles in Kürze Brand in Wohn-Komplex in Rüsselsheim ausgelöst

100 Bewohner mussten evakuiert werden

Feuer auf dem Dach rasch gelöscht

Niemand verletzt, Ermittlungen laufen

Bewohner konnten nach Feuerlöschung zurückkehren Mehr anzeigen Kräfte der Feuerwehr Rüsselsheim und benachbarter Feuerwehren rückten aus, um einen Brand zu bekämpfen. © 5VISION.NEWS Die Feuerwehr wurde gegen 18.15 Uhr alarmiert, wie die Polizei in Südhessen berichtete. Als erste Einsatzkräfte in der Eisenstraße ankamen, stellten die Feuerwehrleute fest, dass Teile des Dachs des Gebäude-Komplexes in Brand geraten waren. Umgehend wurde mit den Löscharbeiten begonnen. Zugleich wurde zahlreiche Anwohner des Areals evakuiert. "Zwischenzeitlich befanden sich circa 100 Bewohner außerhalb des Gebäudes", erklärte ein Sprecher. Das Feuer auf dem Dach konnte rasch gelöscht werden. Dabei halfen Arbeiter, die zuvor auf dem Dach tätig gewesen waren. "Ob der Brand mit Arbeiten auf dem Dach in Zusammenhang steht, bedarf weiterer Ermittlungen", hieß es weiter. Gegen 19.30 Uhr war das Feuer gelöscht und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei übernommen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS