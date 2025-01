19.01.2025 13:35 Brand in Wohnhaus fordert Todesopfer

In einem Mehrparteienhaus in Hohenburg brach am Sonntag ein Feuer aus. Ein 55-Jähriger wurde aus dem Haus geborgen, starb aber vor Ort.

Von Friederike Hauer

Hohenburg - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Oberpfalz kam am Sonntag ein 55-Jähriger ums Leben. Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen im Hohenburger Ortsteil Adertshausen. © NEWS5 / Markus Raum Wie die Polizei mitteilte, brannte es am Morgen gegen 9 Uhr in dem Zweifamilienhaus im Hohenburger Ortsteil Adertshausen (Landkreis Amberg-Sulzbach). Ein Ehepaar konnte von der Feuerwehr aus der Wohnung im Erdgeschoss gerettet werden. Beide wurden leicht verletzt vor Ort behandelt. Aus der Wohnung im Obergeschoss bargen die Einsatzkräfte einen 55-jährigen Mann. Trotz sofortiger Reanimation verstarb er gegen 9.40 Uhr am Einsatzort, so die Polizei. Der Sachschaden an den Wohnungen wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis zum Mittag hin. Was den Brand ausgelöst hatte, war zunächst unklar. Die Polizei wird ihre Ermittlungen dazu aufnehmen.

Titelfoto: NEWS5 / Markus Raum