Kind geschnappt und Tür verschlossen: Familie bemerkt Feuerschein und reagiert goldrichtig

Bonn - Eine dreiköpfige Familie aus Bonn hat am Dienstagabend einen gehörigen Schrecken erlebt, auf diesen jedoch goldrichtig reagiert. Die Feuerwehr lobte das umsichtige Verhalten, durch das Schlimmeres wohl verhindert wurde.

Die Bonner Feuerwehr war am Dienstagabend zu dem Mehrfamilienhaus in der Weststadt alarmiert worden. © Bildmontage: Feuerwehr Bonn

Nachdem die Eltern am frühen Abend Feuerschein in der Küche ihrer Wohnung in der Bonner Weststadt bemerkt hatten, handelten sie geistesgegenwärtig: Während die Frau das Kind packte, schloss der Mann umgehend die Küchentür, ehe alle die Wohnung verließen, schilderte ein Feuerwehrsprecher.

Sofort informierte die Familie die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses und auch die Kameraden, die wenig später am Ort des Geschehens eintrafen.

Durch das umsichtige Verhalten der Familie habe die Ausbreitung der Flammen und des Rauches auf die gesamte Wohnung und den Treppenraum verhindert werden können, lobte die Feuerwehr.