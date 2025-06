11.06.2025 17:18 Brand zerstört Wohnung: 22-Jähriger erleidet Rauchgasvergiftung

Ein Brand hat am Mittwoch eine Wohnung in einem Hochhaus in Leopoldshafen stark beschädigt.

Von Karolin Wiltgrupp

Eggenstein-Leopoldshafen (Landkreis Karlsruhe) - Ein Brand hat am Mittwoch eine Wohnung in einem Hochhaus in Leopoldshafen stark beschädigt. Alles in Kürze Brand in Eggenstein-Leopoldshafen zerstört Wohnung

22-Jähriger erleidet Rauchgasvergiftung

Feuerwehr löscht Feuer in der Küche

Wohnung unbewohnbar, Bewohner evakuiert

61 Einsatzkräfte vor Ort Mehr anzeigen Die Feuerwehr war mit 61 Kräften im Einsatz. © Tim Müller / EinsatzReport24 Als die Einsatzkräfte der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr gegen 11.30 Uhr am Mehrfamilienhaus an der Mannheimer Straße ankamen, drang bereits starker Rauch aus einem Fenster der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung. Die Kameraden konnten das Feuer in der Küche trotz schlechter Sicht rasch löschen und somit ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Durch das Feuer und den Rauch wurde die Einrichtung allerdings so stark zerstört, dass die Wohnung derzeit unbewohnbar ist. Bewohner evakuiert Der 22 Jahre alte Bewohner konnte sich noch rechtzeitig und selbstständig retten, teilte die Feuerwehr mit. Er wurde wegen einer Rauchgasvergiftung ambulant behandelt und anschließend in eine Klinik gebracht. Weitere Bewohner mussten das Haus ebenfalls verlassen. Die Feuerwehr war mit 61 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache sei noch unklar. Auch zur Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.

Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24